Студентов приглашают принять участие в конкурсе дизайн-проектов «Псков губернский»

15:46, 04 февраля 2022, ПАИ

Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова объявил конкурс дизайн-проектов «Псков губернский». Он проводится среди учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования в сфере архитектуры и дизайна, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.



Участникам предлагается разработать дизайн-проекты цифрового решения архитектурно-исторического образа здания на выбор. В список входят восемь объектов культурного наследия губернского периода (конец XVII – начало XX века):

- Дом Беклешова на Георгиевской, 4.

- Дом Лавриновского на Детской, 2.

- Дом Софьи Перовской XIX века на Советской, 42.

- Гимназия Мариинская женская на Некрасова, 9.

- Банк Государственный Российской Империи на Советской, 44.

- Псковская губернская мужская гимназия на Георгиевской, 5.

- Дом жилой доходный Епифанова на улице Советской, 31.

- Здание семинарии на Советской, 21.



Заявки на участие принимаются до 21 марта на электронную почту: pskov.tourism@mail.ru с пометкой «Конкурс «Псков губернский» или по адресу: Псков, улица Георгиевская, 4. С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться здесь.

Подведение итогов состязания состоится 15 апреля.