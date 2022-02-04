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Студентов приглашают принять участие в конкурсе дизайн-проектов «Псков губернский»

Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова объявил конкурс дизайн-проектов «Псков губернский». Он проводится среди учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования в сфере архитектуры и дизайна, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Участникам предлагается разработать дизайн-проекты цифрового решения архитектурно-исторического образа здания на выбор. В список входят восемь объектов культурного наследия губернского периода (конец XVII – начало XX века):

- Дом Беклешова на Георгиевской, 4.

-  Дом Лавриновского на Детской, 2.

-  Дом Софьи Перовской XIX века на Советской, 42.

-  Гимназия Мариинская женская на Некрасова, 9.

-  Банк Государственный Российской Империи на Советской, 44.

-  Псковская губернская мужская гимназия на Георгиевской, 5.

-  Дом жилой доходный Епифанова на улице Советской, 31.

-  Здание семинарии на Советской, 21.

Заявки на участие принимаются до 21 марта на электронную почту: pskov.tourism@mail.ru с пометкой «Конкурс «Псков губернский» или по адресу: Псков, улица Георгиевская, 4. С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться здесь.

Подведение итогов состязания состоится 15 апреля.

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