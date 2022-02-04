В Горводоканале объяснили причину отключения воды на двух улицах Пскова

15:49, 04 февраля 2022, ПАИ

Горводоканал объяснил причину отключения воды 4 февраля на улицах Леона Поземского и Советской набережной. Информацию они разместили в своих социальных сетях.

В организации отметили, что 3 февраля с 9:00 до 19:00 газовая компания должна была отключить абонентов от старой сети водопровода, однако в связи со сложившимися погодными условиями замерзла запорная арматура и, как следствие, трасса не заполнилась холодной водой.

Горводоканал предпринял все меры для восстановления водоснабжения, допущенного по вине подрядной организации: была установлена пожарная колонка на пожарный гидрант у дома № 61 на улице Леона Поземского, доставлена автоцистерна с горячей водой для отогрева запорной арматуры.

Однако 4 февраля около 12:30 ООО «ПГК» без оповещения абонентов и Горводоканала произвело отключения водопроводной линии для замены запорной арматуры. Водоснабжение абонентов зданий №60, 62, 64, 66 и 68 на улице Л. Поземского и № 9 и 10 на улице Советской набережной было прервано и восстановлено в полном объеме в 14:48.