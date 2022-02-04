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Общество

В двух школах Бежаницкого района продлят дистанционное обучение

В Бежаницком районе в двух школах продлят дистанционное обучение. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Михеев на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы района, ситуация непростая — зафиксирован резкий рост заболеваемости, в том числе среди детей. Поэтому в Бежаницкой и Чихачевской школах решили продлить дистант, который ранее был введен с 31 января по 6 февраля.

Сергей Михеев рассказал, что в районе вакцинировано от коронавируса 4667 человек. Также вакцинированы первые дети, получено согласие еще от 17 родителей. Организована выездная вакцинация на дому, вакцинация беременных женщин.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что все инструменты на уровне районов есть. «Консультируйтесь с оперштабом, Роспотребнадзором, там никогда не отказывают», - добавил он.

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