Псковичам предлагают присоединиться к проекту «Подслушай незнакомца»

16:14, 04 февраля 2022, ПАИ

Псковичам предлагают присоединиться к инициативе под названием «Подслушай незнакомца». Таким образом авторы инициативы, запущенной проектом «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей», составляют карту языка, на котором говорит молодежь в регионах страны.

Ребята из разных регионов страны собирают интересные фразеологизмы, современные или местные выражения, которые молодежь использует в своей речи.

Цель проекта: собрать цитаты незнакомцев — фразеологизмы, слова — и сделать из них интерактивную карту. Фразы можно услышать на улице, на работе, на учебе.

Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться в приложении «Другое дело» через социальную сеть «ВКонтакте», найти задание «подслушать незнакомца» и добавить свою фразу до 7 февраля.

Первые выражения уже поступили в «Другое дело». Например, жители Тюмени говорят: «НикогдА не говори «нЕкогда», а в Питере «Время летит, как чайка за хлебом». «Если это твои глаза такие голубые, а не линзы, то я готов в них утонуть».

За подслушанные яркие фразы, соответствующие требованиям организаторов, участники получают по 400 баллов в «Другом деле». Их можно обменять на полезные обучающие курсы или накопить и получить полезные устройства, встретиться с интересными людьми.