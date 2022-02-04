Два школьных автобуса поступили в Красногородский район

16:39, 04 февраля 2022, ПАИ

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Два школьных автобуса поступили 2 февраля Красногородский район, сообщает газета «Заря».

Для перевозки учителей и детей к месту учёбы и обратно в Покровскую и Ильинскую сельские школы поступило по одному школьному автобусу. Поставку обеспечило Министерство промышленности и торговли, средства выделены из резервного фонда правительства. «Мы рады, что теперь у нас есть новый автобус, о котором мы так мечтали», – отметили педагоги Покровской средней школы.

Напомним, обновление парка школьных автобусов в регионах – одно из поручений Президента России Владимира Путина.