Президент федерации фигурного катания региона станет гостем первого выпуска «Олимпийского дайджеста»

16:48, 04 февраля 2022, ПАИ

Президент федерации фигурного катания региона Юлия Зайцева станет гостем первого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест». Вместе с ней ведущие Валерий Гусев и Александра Ягодка обсудят выступление сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Также в «Олимпийском дайджесте» речь пойдет о первой победе женской сборной России по хоккею, о церемонии открытия Игр, о быте и отдыхе россиян в Олимпийской деревне.

Первый выпуск выйдет в эфир сегодня в 17:30. Смотрите в прямом эфире на YouTube-канале ПАИ, в нашем Telegram-канале Псковоблспорт, в группе ПАИ в ВК.