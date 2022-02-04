Президент федерации фигурного катания региона станет гостем первого выпуска «Олимпийского дайджеста»
Президент федерации фигурного катания региона Юлия Зайцева станет гостем первого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест». Вместе с ней ведущие Валерий Гусев и Александра Ягодка обсудят выступление сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Также в «Олимпийском дайджесте» речь пойдет о первой победе женской сборной России по хоккею, о церемонии открытия Игр, о быте и отдыхе россиян в Олимпийской деревне.
Первый выпуск выйдет в эфир сегодня в 17:30. Смотрите в прямом эфире на YouTube-канале ПАИ, в нашем Telegram-канале Псковоблспорт, в группе ПАИ в ВК.
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