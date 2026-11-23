Великолукский фестиваль киберспорта «Кубок Деда Мороза» состоится 12 декабря

11:12, 23 ноября 2026, ПАИ

Фестиваль кибер- и фиджитал-спорта «Кубок Деда Мороза» пройдёт в великолукском спорткомплексе «Стрелец» 12 декабря. Об этом сообщается в группе центра компьютерного спорта «КиберЛуки» в соцсети «ВКонтакте».

Старт игр – с 10:00, а открытие фестиваля запланировано на 13:00. В программе – Dota 2, EA FC 27, ритм-симулятор Just Dance, лазерный бой, фиджитал-единоборства, фиджитал-баскетбол, гонки дронов в классе 75 миллиметров и конкурс косплея. Вход на фестиваль свободный для всех желающих старше 12 лет.

Регистрация на Dota 2 закрывается 7 декабря, на остальные дисциплины – 9 декабря. При большом количестве заявок организаторы проведут онлайн-отборочные.