Каратисты из Пскова завоевали девять медалей на фестивале «Олимпиада народов мира» в Петербурге

11:05, 23 ноября 2026, ПАИ

Спортсмены из Пскова завоевали девять медалей – три золотые и шесть серебряных – на международном мультиспортивном фестивале «Олимпиада народов мира», который прошёл в Санкт-Петербурге 21 и 22 ноября. Об этом сообщает спортивная школа «Мастер».



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»















Фестиваль собрал тысячи участников из разных регионов. Псковские спортсмены представляют спортивную школу «Мастер» – они участвовали в соревнованиях по восточным единоборствам. Подготовка ведётся под руководством Кирилла Колосова.

«Это очень достойный результат, и не только про индивидуальное мастерство, но и про командную работу: разминка, поддержка на соседних татами, настройка перед поединками. Здесь работает вся команда. Отдельное спасибо ребятам за характер и руководству спортивной школы «Мастер». Сейчас будем разбирать отдельные поединки и планировать следующие старты», – сказал Кирилл Колосов.