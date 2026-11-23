Лидеры НХЛ Псковской области в дивизионе «Любитель 50+» продлили победные серии до пяти игр

10:43, 23 ноября 2026, ПАИ

Лидирующие в турнирной таблице Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Псковской области в дивизионе «Любитель 50+» «Плесков» и «Родина» продлили свои победные серии до пяти матчей подряд. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Возглавляющая турнирную таблицу «Родина» выиграла у псковской «Звезды» со счётом 4:1. В свою очередь «Плесков» справился с занимающим третье место «Красным городом» – 4:3.

Для «Родины» и «Плескова» – это пятая победа подряд. При этом «Родина» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата и ещё не проигрывала в этом сезоне, тогда как «Плесков» на самом старте нового розыгрыша уступил «Родине» и теперь занимает второе место в турнирной таблице, имея такое же количество очков.

Отметим также домашнюю победу великолукской «Дружины» над псковской «Гвардией ВДВ» со счётом 3:1, благодаря которой великолучане вышли на пятое место в турнирной таблице.

В ближайшей встрече 28 ноября «Плесков» попробует взять реванш у «Родины» в очном противостоянии.