Директор псковского «Экопрома» вручил подарки победителям экологического конкурса рисунков

17:03, 04 февраля 2022, ПАИ

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4 февраля директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв вручил подарки детям, чьи рисунки стали украшением фирменных календарей компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Весной прошлого года совместно с проектом «Экомышление» регоператор запустил конкурс детских рисунков, посвященных экологии, «Спасти планету можешь ты!». В нем приняли участие более 30 детей из Пскова и области. Лучшие работы, по итогам рассмотрения конкурсной комиссии, разместили на фирменных календарях «Мехуборки».



Фото: Филиал ООО "Экопром"



Фото: Филиал ООО "Экопром"



Фото: Филиал ООО "Экопром"



Фото: Филиал ООО "Экопром"







Вручение подарков прошло в офисе филиала. Ученица 6-го класса МБОУ СОШ №23 Вероника Матвеева пришла на вручение вместе со своей семьей: её рисунок занял почетное место на июньской странице календарей ГК «Мехуборка». Александр Киселёв лично вручил подарок девочке, выразил слова благодарности за участие и пожелал дальнейших успехов в учебе и реализации своих идей. Отдельные слова благодарности за участие и хорошее воспитание директор филиала выразил маме Вероники - Татьяне.