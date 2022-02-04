Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Директор псковского «Экопрома» вручил подарки победителям экологического конкурса рисунков

4 февраля директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв вручил подарки детям, чьи рисунки стали украшением фирменных календарей компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Весной прошлого года совместно с проектом «Экомышление» регоператор запустил конкурс детских рисунков, посвященных экологии, «Спасти планету можешь ты!». В нем приняли участие более 30 детей из Пскова и области. Лучшие работы, по итогам рассмотрения конкурсной комиссии, разместили на фирменных календарях «Мехуборки».

  • Директор псковского «Экопрома» вручил подарки победителям экологического конкурса рисунков
    Фото: Филиал ООО "Экопром"
  • Директор псковского «Экопрома» вручил подарки победителям экологического конкурса рисунков
    Фото: Филиал ООО "Экопром"
  • Директор псковского «Экопрома» вручил подарки победителям экологического конкурса рисунков
    Фото: Филиал ООО "Экопром"
  • Директор псковского «Экопрома» вручил подарки победителям экологического конкурса рисунков
    Фото: Филиал ООО "Экопром"

Вручение подарков прошло в офисе филиала. Ученица 6-го класса МБОУ СОШ №23 Вероника Матвеева пришла на вручение вместе со своей семьей: её рисунок занял почетное место на июньской странице календарей ГК «Мехуборка». Александр Киселёв лично вручил подарок девочке, выразил слова благодарности за участие и пожелал дальнейших успехов в учебе и реализации своих идей. Отдельные слова благодарности за участие и хорошее воспитание директор филиала выразил маме Вероники - Татьяне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

04 февраля 2022

Елена Лунгу об омикроне: Если в семье заразился один – заболевают все

04 февраля 2022

Как быстро после выписки с больничного приходит QR-код, рассказали псковичам

04 февраля 2022

Длительный дистант грозит псковским школьникам отменой летних каникул
04 февраля 2022

Псковичам предлагают присоединиться к проекту «Подслушай незнакомца»
04 февраля 2022

Дистанционное обучение в школах Пскова могут снова возобновить
04 февраля 2022

55% жителей Новосокольнического района вакцинировались от COVID-19
04 февраля 2022

В Псковской области будет продлен режим работы поликлиник
04 февраля 2022

Новорожденного ребёнка госпитализировали с COVID-19 в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...