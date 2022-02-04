Началась трансляция первого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест»

17:36, 04 февраля 2022, ПАИ

Началась трансляция первого выпуска проекта ПАИ «Олимпийский дайджест». Ведущие Валерий Гусев и Александра Ягодка обсудят выступление сборной России по фигурному катанию в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, также речь пойдет о первой победе женской сборной России по хоккею, о церемонии открытия Игр, о быте и отдыхе россиян в Олимпийской деревне.

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