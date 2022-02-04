Как быстро после выписки с больничного приходит QR-код, рассказали псковичам

17:15, 04 февраля 2022, ПАИ

Как быстро после выписки с больничного приходит QR-код, рассказала «Псковской правде» врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу.

По её словам, люди, которые переболели коронавирусом и получили отрицательный ПЦР-тест, думают, что сразу автоматически получат код. «Мне надо зайти в регистр, внести туда результаты теста, закрыть больничный. «Госуслуги» считывают информацию из ковидного регистра, и человеку присваивается QR-код. Но при этом нужно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», - рассказала Елена Лунгу.

Она уточнила, что некоторые люди, чаще всего пожилые, не имеют аккаунта на этом портале. Тогда им выдают справку, равноценную QR-коду, о том, что человек перенес коронавирусную инфекцию и у него временный медотвод от прививки.