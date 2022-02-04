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Елена Лунгу об омикроне: Если в семье заразился один – заболевают все

«Если в семье заразился один — заболевают все», - назвала характерную особенность омикрона врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу.

Она рассказала «Псковской правде», что сейчас отмечается подъем заболеваемости. Это пятая волна новой коронавирусной инфекции. «Новый штамм омикрон наступает и масштабно вытесняет дельту. По клинике омикрон отличается от дельта-штамма. Для него характерно быстрое течение - инкубационный период составляет буквально два-три дня, высокая контагиозность», - отметила врач.

Она добавила, что течение болезни более легкое, но не всегда. Фиксируются случаи, когда температура повышается до 39, присутствует очень выраженный респираторный синдром: боли в горле, насморк. «Высокая температура держится два-три дня, потом болезнь потихонечку отступает. Кишечная форма заболевания - жидкий стул, рези в животе - чаще встречается у детишек», - пояснила Елена Лунгу.

Спикер заметила, что в некоторых случаях встречается легкое течение: чувствуется только заложенность носа, першение в горле. «Но эти больные тоже являются заразными. Конечно, течение болезни зависит от иммунитета. Вакцинированные переносят болезнь легче», - подчеркнула специалист.

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