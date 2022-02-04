Вячеслав Прокофьев: Открытия Олимпиады жду с нетерпением

12:50, 04 февраля 2022, ПАИ

Первый заместитель главы администрации Плюсского района Вячеслав Прокофьев рассказал, что будет следить за выступлениями россиян на Олимпиаде в Пекине, пишет газета «Плюсский край».

«Следить за выступлениями россиян будут повсюду. Расстраивает тот факт, что в связи с санкциями WADA российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и в их честь не сможет прозвучать государственный гимн. Но открытия Олимпиады жду с нетерпением и смотреть все равно буду с удовольствием. Конечно же, болеть за всех наших спортсменов, но с особенным трепетом за биатлонистов и фигуристов», - рассказал Вячеслав Прокофьев.

Напомним, 4 февраля в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.

В связи с санкциями российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и в их честь не прозвучит государственный гимн, вместо него используют фрагмент из концерта Петра Чайковского.

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