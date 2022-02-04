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Студентка ПсковГУ вошла в состав рабочей группы Минпросвещения РФ

Студентка великолукского филиала ПсковГУ Елизавета Кайцова вошла в состав рабочей группы по развитию среднего профессионального образования, созданной при Министерстве просвещения РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Структура будет заниматься внедрением новых молодёжных проектов и вовлечением молодых людей в проектную деятельность. Первая встреча участников уже состоялась в онлайн-формате.

Отметим, что для девушки, обучающейся по специальности «Право и организация социального обеспечения», включение в министерскую рабочую группу стало возможным благодаря участию в прошлом году во всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Во время прохождения финала в Нижнем Новгороде состоялась встреча активных участников конкурса с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. На встрече обсуждались вопросы по развитию и улучшению конкурса. После встречи был определён состав рабочей группы.

«На таких встречах и заседаниях ты видишь прямую заинтересованность государства в поддержке и реализации конструктивных молодежных инициатив. Появляется невероятная мотивация и гордость за нашу страну! Взаимодействуя с федеральным органом исполнительной власти, я получаю опыт участия в проектах и, конечно же, работаю над собой», – рассказала студентка. Она также отметила, что стать финалисткой грандиозного конкурса, который даёт невероятные возможности для самореализации, ей помогли активная гражданская позиция, большой опыт в сфере волонтёрства и участие в крупных конкурсах, фестивалях и мероприятиях разного уровня.

Добавим, всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования РФ.

По итогам конкурса в 2021 году в число победителей вошли четверо старшеклассников из Псковской области. Это Денис Жгунов из многопрофильного правового лицея № 8, Олег Михайлов из гуманитарного лицея Пскова и ученица средней общеобразовательной школы № 2 Софья Петрова. Они получили сертификат на миллион рублей на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Сертификат на 200 тысяч рублей выиграл ученик 9-го класса великолукского лицея № 11 Арсений Иванов, средства он сможет направить на образование и саморазвитие.

Кроме того, победителями конкурса стали пятеро студентов. Из них три получили по миллиону рублей: Кристина Владимирова – Псковский политехнический колледж, Алёна Федорова – Великолукский медицинский колледж, Леон Хабиби – колледж Псковского государственного университета. Ещё два представителя региона выиграли по 200 тысяч рублей: Юлия Федорова – Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Алёна Алексеева – колледж Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Отметим, это направление на конкурсе было реализовано впервые.

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