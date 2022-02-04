Иммунолог оценил отмену карантина для контактировавших с заболевшими коронавирусом
Отмена карантина для контактировавших с заболевшими коронавирусом может привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в России. Такое мнение высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, пишет газета «Известия».
По мнению Николая Крючкова, ограничительные меры обсуждать пока преждевременно. Специалист привёл в пример Данию, власти которой отменили ограничительные меры, однако госпитализация в стране достигла рекордных значений.
Также иммунолог подчеркнул, что мнения о том, что распространённый сейчас омикрон-штамм коронавируса проходит легко, ошибочны. Он также уверен, что важнейшим условием для достижения коллективного иммунитета, необходимого для победы над пандемией, является вакцинация.
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