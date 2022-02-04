Аукцион строительства малоэтажного комплекса в Пскове пройдёт 4 марта

18:29, 04 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области планируется реализовать проект комплексного развития территорий (КРТ) совместно с компанией «ДОМ.РФ», сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

Инвестор будет выбран на аукционе. Детали проекта представители института развития в жилищной сфере обсудили в формате видео-конференц-связи с администрацией региона и застройщиками Северо-Западного федерального округа.

Градостроительный потенциал проекта в Пскове составляет 57 тысяч кв. м жилья, аукцион состоится 4 марта 2022 года. Заявки на участие принимаются до 28 февраля.

Для реализации проекта выбрана разработанная компанией «ДОМ.РФ» и Минстроем России малоэтажная модель стандарта комплексного развития территорий: дома высотой 2-4 этажа с зелёными зонами во дворах и подземной парковкой. Также будут построены объекты социальной инфраструктуры.

«Проекты КРТ — один из новых механизмов создания жилых районов со всей необходимой инфраструктурой. Инструмент востребован среди инвесторов, поскольку позволяет сократить время выхода на строительную площадку, снижает расходы на проект, уменьшая сроки его реализации. «ДОМ.РФ» уже провёл два аукциона проектов КРТ в Хабаровске и Тюмени, к которым застройщики проявили большой интерес. В ближайшее время пройдёт ещё несколько торгов, их количество будет только расти», — отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков компании «ДОМ.РФ» Николай Сарокваша.

Победитель аукциона заплатит за право заключения договора КРТ 13,8 млн рублей (из них задаток — 2,7 млн). Инвестору также нужно будет вносить ежемесячно 1,1 млн рублей арендной платы. Участок площадью 13,2 га будет передан застройщику в аренду на восемь лет.

«В рамках программы поддержки низкомаржинальных продуктов мы готовы предложить победителю аукциона проектное финансирование со средневзвешенной ставкой ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Можем начать эту работу с компаниями, желающими принять участие в аукционе, в ближайшее время», — сообщил управляющий директор Северо-Западного регионального центра банка «ДОМ.РФ» Владислав Полежаев.

В ходе совещания представители компании «ДОМ.РФ» и банка «ДОМ.РФ» также ответили на вопросы застройщиков, обсудили с участниками параметры и особенности площадки. Подобные встречи по проектам в регионах России планируется сделать регулярными.

«Вопрос жилищного строительства — важный аспект развития экономики региона, повышения качества жизни его жителей и отдельных семей. В последние годы государство принимает беспрецедентные меры для развития строительной отрасли, есть поручение президента о наращивании объёмов вводимого жилья. Администрация Псковской области активно использует все возможности для увеличения объёмов жилищного строительства, и в этой части опыт и подход компании «ДОМ.РФ» крайне своевременны и актуальны.

Уверен, наше сотрудничество поможет решить жилищный вопрос многим жителям Псковской области», — сказал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Ранее сообщалось, что комплекс малоэтажной застройки появится в районе Крестовского шоссе.