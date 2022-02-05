В приёмной псковского губернатора остался только один здоровый сотрудник

14:02, 05 февраля 2022, ПАИ

В приёмной губернатора Псковской области Михаила Ведерникова остался только один здоровый сотрудник, а в целом по аппарату заболела половина кадров. Об этом глава региона заявил в очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«К счастью, у нас все вакцинированные, поэтому заболевание перенесли легко. Большая часть уже выздоровела и в понедельник выходит на работу», – отметил Михаил Ведерников.

Он констатировал, что эпидситуация в Псковской области остаётся напряжённой. «Сбываются все прогнозы по новому штамму омикрон: цифры статистики стремительно растут. На неделе мы перешагнули рубеж в 350 заболевших в сутки», – уточнил губернатор.

По его словам, впервые число пациентов, одновременно находящихся на лечении, выросло с 4 до почти 6 тысяч человек. «Думаю, вы и сами заметили, как много людей вокруг болеет: кто подтверждённым ковидом, кто различными формами ОРВИ», – обратился Михаил Ведерников к подписчикам.