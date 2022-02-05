Чаще всего омикрон распространяется через семейные очаги

14:02, 05 февраля 2022, ПАИ

Чаще всего омикрон распространяется через семейные очаги, особенно активно его передают дети и молодёжь. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, главная отличительная черта нового штамма – исключительная контагиозность. Он стремительно распространяется и вытесняет все предыдущие варианты ковида. «Две недели назад омикрон у нас выявляли в 25% проб. На прошлой неделе он достиг 60, а на этой уже 81%», – рассказал глава региона.

Он отметил, что наиболее типичная картина заболевания следующая: ребёнок приходит простуженным из школы, а уже через сутки вся семья болеет ковидом. В том числе по этой причине уделяется такое внимание вирусной безопасности в школах.

«Важно понимать: если не принимать необходимые меры, уже через пару недель все школы будут массово закрываться на карантин. Точечно вводя дистанционное обучение, мы обеспечиваем условия для продолжения учебного процесса и ограничиваем распространение вируса», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он констатировал, что результаты есть. Псков и Псковский район, которые первыми ушли на дистант, с понедельника возвращаются в очный режим обучения. Резкий рост заболеваемости среди детей и подростков в этих муниципалитетах несколько замедлился.

«На этой неделе с очного формата ушли Великие Луки и Великолукский район. Если все будут придерживаться требований безопасности, дистант продлится только до 14 февраля», – заверил Михаил Ведерников.