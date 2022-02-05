Михаил Ведерников ответил школьникам, которые просят перевести их на дистант

14:03, 05 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на самые часто задаваемые вопросы в социальных сетях.

В очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он прокомментировал возвращение очного обучения в Пскове и районе. «Вы пишете, что некоторые учителя сводят дистант к раздаче материалов для самостоятельного изучения. Это допустимо только в том случае, если учителя не получают зарплату. Тогда, конечно, работать им не нужно», - сказал глава региона и поручил комитету по образованию предметно разобраться с каждым таким обращением. «Примем меры», - заверил он.

Кроме того, он получает много сообщений от школьников, которые просят перевести их школу на дистант. Причины указываются разные: кто-то реально боится заболеть, а кто-то «не хочет учить историю». «Друзья, я ценю ваше стремление к диалогу, но большую часть таких сообщений оставил без ответа. Объясню, почему. Во-первых, вся информация есть в еженедельном, в отдельных постах, в статистике. Она также доведена до всех педагогов и родителей. Если вам завтра нужно на учёбу – вы это не пропустите», - обратился Михаил Ведерников к подписчикам.

Во-вторых, напомнил он, уже несколько раз подробно говорилось о логике принятия таких решений. Учитываются не только отдельные заболевшие, но и в целом эпидситуация в муниципалитете, в том числе, загрузка первичного звена здравоохранения. «Мы всегда консультируемся с экспертами, с педагогическим и медицинским сообществами, Роспотребнадзором», - пояснил губернатор. Тем не менее, полномочия объявить карантин, в том числе, в отдельном классе или всей школе, есть у руководства каждого учреждения.

«Если у вас, например, в классе действительно очень многие заболели – обратитесь к родителям. Они, в свою очередь, могут поговорить с классным руководителем или директором школы по вопросу введения карантина или перехода на дистант», - сказал Михаил Ведерников.

В-третьих, по его словам, не хотелось бы объявлять дистант на все прогнозируемые два месяца роста заболеваемости. При таком раскладе школьники абсолютно точно останутся без летних каникул и будут учиться, чтобы наверстать упущенное.

«Наконец, таких однотипных сообщений очень и очень много. Я веду соцсети лично и физически не могу ответить на каждое. Давайте уважать время друг друга и не превращать обращения в спам, который мешает оказать оперативную помощь тем, кто в ней реально нуждается», - призвал Михаил Ведерников.