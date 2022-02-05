Псковский губернатор прокомментировал работу регионального портала записи к врачу

14:04, 05 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопросы подписчиков в части работы портала k-vrachu.pskov.ru.

«Если коротко: пока на портале «Госуслуги» велись технические работы, мы оперативно восстановили региональный сайт. В целом он работает нормально, но ещё продолжается подключение отдельных медучреждений. Понадобится ещё пара недель до возвращения его полного функционала», – пояснил Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он обратил внимание, что в Пскове и Великих Луках плановая медицинская помощь сейчас ограничена в силу эпидситуации. В этих городах записаться к врачу через портал сейчас невозможно.

«Если есть дополнительные вопросы – обращайтесь в профильное управление. Также мы откроем линию поддержки по работе портала – она заработает с понедельника», – добавил глава региона.