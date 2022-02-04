Пешеход пострадал в Великих Луках в результате наезда автомобиля
Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Великих Луках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Наезд на пешехода на улице Новоселенинской, 36а совершил водитель автомобиля «Нива».
В данный момент пострадавшему оказывают медицинскую помощь в скорой. На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства выясняются.
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