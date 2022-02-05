Почему псковичам не дозвониться до поликлиник, пояснил Михаил Ведерников

14:05, 05 февраля 2022, ПАИ

Работу амбулаторно-поликлинического звена прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, многие люди не могут дозвониться в поликлиники и дождаться врача на дом. «В этой части систему здравоохранения действительно захлестнула волна вызовов, с которыми не всегда удаётся оперативно справиться. О возможности такого развития событий мы неоднократно предупреждали, когда призывали вакцинироваться», – заметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что с проблемой работают: на прошедшем оперштабе председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко представила комплекс мер, которые позволят лучше справляться с пиковой нагрузкой. «Рассчитываю, что это снимет остроту вопроса. Точечно все обращения в комментариях поручил отработать», – уточнил Михаил Ведерников.