Губернатор поручил разобраться с уборкой снега в Себеже
Поступило необычно много жалоб на уборку снега в Себеже. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.
В частности, речь идёт об улицах Боровковых, Свободы и Больничном переулке. «Уже связался с главой – дал поручение оперативно разобраться с проблемой», – заявил Михаил Ведерников и сообщил, что глава района Леонид Курсенков обычно реагирует быстро».
В случае необходимости он попросил писать в комментариях в Instagram, отмечая комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.
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