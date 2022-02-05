Губернатор поручил разобраться с уборкой снега в Себеже

14:05, 05 февраля 2022, ПАИ

Поступило необычно много жалоб на уборку снега в Себеже. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

В частности, речь идёт об улицах Боровковых, Свободы и Больничном переулке. «Уже связался с главой – дал поручение оперативно разобраться с проблемой», – заявил Михаил Ведерников и сообщил, что глава района Леонид Курсенков обычно реагирует быстро».

В случае необходимости он попросил писать в комментариях в Instagram, отмечая комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.