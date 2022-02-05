Детали для телефонной вышки украли из деревни Вейно Гдовского района

14:09, 05 февраля 2022, ПАИ

Детали для телефонной вышки украли из деревни Вейно Гдовского района. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в прошлом году деревня попала в зону особого внимания после встречи жителей с замглавы Гдовского района, который не смог адекватно прокомментировать ни один вопрос деревенского схода. Тогда на место выехала общественный помощник губернатора Ольга Галахова, которая детально разобрала обращения жителей и помогла решить отдельные вопросы.

Среди прочего были жалобы на плохую связь. «Мы этот вопрос решаем благодаря федеральной помощи – в конце прошлого года у деревни началась установка телефонной вышки», - отметил губернатор.

На место уже была доставлена 50-метровая мачта сложной конструкции, которая включает металлические пятиметровые трубы. Они были выгружены в деревне возле магазина. «Все 72 трубы, а это, на минуточку, три десятиметровых пролёта общим весом порядка 2,5 тонн, были украдены. Очевидно, с целью сдачи на металлолом», - сообщил Михаил Ведерников.

Он не знает, кому так захотелось испортить жизнь в Вейно. По словам главы региона, поиск злоумышленников ещё продолжается, и он рассчитывает, что результаты не заставят себя долго ждать. «Очень надеюсь, что это окажутся не жители деревни. Новые детали подрядчик уже заказал, но на сроках установки мачты это однозначно скажется отрицательно», - отметил Михаил Ведерников.