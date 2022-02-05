Губернатор: Мы стараемся делать всё, чтобы в Псковской области продолжалась нормальная жизнь

14:10, 05 февраля 2022, ПАИ

«Мы стараемся делать всё, чтобы в Псковской области продолжалась нормальная жизнь с минимумом ограничений», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он констатировал, что это делается с расчетом на сознательность людей и серьёзное отношение ко всем рекомендациям. «Практика показывает: где люди ответственно и организованно следуют противовирусным требованиям, никаких жёстких и радикальных мер принимать не нужно. Поэтому ещё раз напоминаю и призываю всегда внимательно относиться ко всем мерам предосторожности», – добавил губернатор.