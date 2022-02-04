Посвящённые дню освобождения Гдова от немецко-фашистских захватчиков мероприятия прошли 4 февраля

23:30, 04 февраля 2022, ПАИ

4 февраля в Гдовском районе прошли мероприятия, посвящённые дню освобождения Гдова от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщила газета «Гдовская заря», традиционный митинг у братских захоронений собрал представителей областной, районной и городской администраций, предприятий и организаций города. В силу непростой эпидемиологической ситуации второй год праздничные мероприятия прошли без массового шествия, в котором раньше принимали участие ветераны, сотни жителей и гостей города.

Перед тем как пройти на место проведения торжественного митинга у братских захоронений, жители остановились у здания Гдовского музея истории края, где ранее располагался райком партии. Именно на этом здании партизаны Николай Андреев и Фёдор Шонин водрузили красное знамя в ознаменование освобождения Гдова от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом легендарном историческом моменте рассказала ребятам поискового отряда «Неизвестный солдат» председатель районного совета ветеранов Вера Кабанова. Свой рассказ она проиллюстрировала фотографиями разрушенного города, сделанными военным корреспондентом Галиной Санько.

Поздравительный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитал на митинге руководитель комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов. С праздником земляков поздравил глава района Юрий Павлов, а также глава городского поселения Гдов Ольга Галахова и другие.

Не осталось в стороне и юное поколение. Слова признательности ветеранам за мирное небо над головой звучали от учащегося 11-го класса Гдовской школы Вениамина Новикова.