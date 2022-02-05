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Наблюдать за птицами советует сегодня народный календарь

Согласно народному календарю 5 февраля отмечается Агафьин день, или Агафий полухлебник, сообщает calend.ru.

В этот день на Руси было принято приводить амбары в порядок: проверять запасы хлеба и посевного зерна, при необходимости проводить ремонтные работы.

Нельзя в этот день смотреть на падающие звёзды: это сулит увидевшему человеку или кому-то из его родственников скорую смерть. При этом на Агафия было принято наблюдать за птицами. Если утром кричит синица – это к морозу, если утки и гуси в снегу купаются – к оттепели или метели.

Существуют и другие приметы, связанные с этим днем. Если 5 февраля будет морозный и солнечный день – значит, стоит ждать жаркий август. Если солнце светит ярко – к ранней весне. По погоде первой половины дня также определяли, каким будет январь в следующем году.

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