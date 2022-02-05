5 февраля – день памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

17:16, 05 февраля 2022, ПАИ

5 февраля – день памяти старца Псково-Печерского монастыря приснопамятного архимандрита Иоанна Крестьянкина.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) скончался 5 февраля 2006 года.

Церковное служение он начал еще в 1916 году. Когда ему было 6 лет он стал алтарничать при храме святого пророка Илии на Песках в городе Орле. В юности он помогал на службе священномученику Серафиму (Остроумову), а в 1923 году в московском монастыре состоялась его встреча со Святейшим Патриархом Тихоном у которого отец Иоанн получил благословение.



В 1944 году он стал псаломщиком в храме Рождества Христова в Измайлове, а спустя год его рукоположили в диаконы, с 1950 по 1955 год он пребывал в заключении за веру.



После освобождения служил в Псковской епархии, состоял в причте псковского Троицкого собора. В 1966 году принял монашеский постриг и стал насельником Псково-Печерской обители – единственного монастыря Русской Церкви, не закрывавшегося в советское время. Впоследствии активно участвовал в деле возрождения церковной жизни после падения безбожной власти, оказывая духовную помощь множеству монахов, священников и мирян.