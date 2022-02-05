В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

09:46, 05 февраля 2022, ПАИ

Пик заболеваемости коронавирусом в России может наступить в середине февраля. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что есть вероятность, что в ближайшие две-три недели омикрон станет преобладать во всех регионах России. «К середине февраля, а возможно, и раньше наступит пик, как и прогнозировалось», – рассказала она и отметила, что после пика может начаться резкое снижение заболеваемости.

Помочь защититься от омикрона, по словам Натальи Пшеничной, поможет вакцинация. Также она напомнила о важности ношения маски, соблюдения социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил.