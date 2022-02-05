Псковские полицейские задержали нетрезвого водителя иномарки

09:57, 05 февраля 2022, ПАИ

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Псковские полицейские поймали нетрезвого водителя иномарки, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 февраля в Усвятах на улице Мира полицейские остановили для проверки автомобиль «Хендай-Солярис». После проведения проверки выяснилось, что управлял автомобилем 41-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В пресс-службе УМВД напомнили, что в соответствии со ст. 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.