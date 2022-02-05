Спортсмены Росгвардии приняли участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине

10:18, 05 февраля 2022, ПАИ

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Спортсмены Росгвардии приняли участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Конькобежка Ольга Фаткулина, являющаяся военнослужащей Росгвардии, и хоккеист Вадим Шипачёв пронесли олимпийский флаг на церемонии Открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это уже третья Олимпиада в карьере спортсменки. Ольга Фаткулина уже дважды боролась за медали на Олимпиаде: в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи. В Сочи она получила серебряную медаль на дистанции 500 метров.

В Пекине военнослужащие Росгвардии поборются за медали в семи различных дисциплинах: лыжные гонки, бобслей, шорт-трек, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс), скелетон и керлинг.

Напомним, 4 февраля в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.