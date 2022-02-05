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Псковский театр драмы скорректировал февральский репертуар из-за болезни актеров

Псковский театр драмы скорректировал февральский репертуар из-за болезни актеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Уважаемые зрители! В нашем театре снова череда замен и переносов спектаклей. Поверьте, мы огорчены этим фактом не меньше вас, но как бы мы ни хотели играть для вас каждый день, в пору заболеваний приходится мириться с обстоятельствами», – отметили в пресс-службе.

В февральский репертуар внесены следующие изменения:

  • 4 февраля спектакли «Позвольте вам выйти вон!», «Пиковая дама» и «Дни Победы» отменяются;
  • 5 и 6 февраля спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» отменяются;
  • спектакль «Очень громкая премьера», назначенный на 5 февраля, переносится на 4 марта. Билеты действительны;
  • спектакль «Река Потудань» переносится с 6 февраля на 26 апреля. Билеты действительны;
  • спектакль «Сережа очень тупой» переносится с 10 февраля на 13 марта, с 11 февраля – на 25 марта. Билеты действительны;
  • спектакли «Год жирафа», назначенные на 12 февраля в 11:00 и 13:00 и 13 февраля в 11:00, будут заменены на спектакли «Невероятные приключения голубя Петра». Билеты действительны;
  • спектакль «Цветаева и саксофон», назначенный на 12 февраля, переносится на 12 марта. Билеты действительны;
  • спектакль «Отелло», назначенный на 13 февраля, будет заменен на спектакль «Пленные духи». Билеты действительны.

В случае отмены спектакля – билеты необходимо сдать в кассу. Если билеты были приобретены онлайн, средства автоматически вернутся на карту.

«Если вас не устраивает дата нового показа или замена спектакля, вы можете сдать билеты по месту покупки (в кассу театра или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора support@orbilet.ru). Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание», – добавили в пресс-службе.

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