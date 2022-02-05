Псковичи могут принять участие в онлайн-квесте о Петре I

10:59, 05 февраля 2022, ПАИ

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Дом культуры Новосокольнического района приглашает всех желающих 11 февраля принять участие в историко-познавательной игре «Пётр I и его реформы», сообщает газета «Новосокольнический край».

Квест пройдёт в онлайн-формате, начиная с 13:00 каждые полчаса на стене группы районного центра будут размещаться задания, связанные с жизнью и деятельностью Петра I.

Задача участников как можно быстрее дать правильный ответ в комментариях. Самые активные участники получат дипломы.