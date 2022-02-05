Цены на билеты в российских кинотеатрах достигли исторического максимума

17:59, 05 февраля 2022, ПАИ

Средняя цена билета в кинотеатрах России по итогам января установила исторический рекорд, увеличившись до 323,7 рубля. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным портала, средняя цена на билет в России в 2020 году составляла 264 рубля. В 2019, 2018 и 2017 годах цена составляла 256,8 рубля, 252,1 рубля и 260,8 рубля соответственно. «На протяжении последних нескольких лет стоимость просмотра фильма на большом экране в стране колебалась в районе 260 рублей, практически не реагируя на инфляцию», – отметили аналитики.

При этом в январе текущего года цены выросли в среднем на 13,2 % в годовом исчислении. По итогам 2021 года средняя стоимость билета составила 278 рублей. Однако эксперты не исключают, что в феврале цены могут опуститься, так как завышенными они были в том числе за счёт повышения тарифов в новогодние праздники. Однако, вероятнее всего, в 2022 году средняя цена билета в российские кинотеатрs не опустится ниже 300 рублей.