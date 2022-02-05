В Великих Луках магазин обокрали дважды за день

12:43, 05 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках магазин обокрали дважды за день. Об том Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

4 февраля в 11:25 экипаж вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего молодого человека, который пронёс через кассу спиртные напитки, не заплатив за них. В пресс-службе ведомства отметили, что сумма ущерба составила более 1 000 рублей. Спустя почти два часа росгвардейцам вновь пришлось выехать на вызов в этот магазин, на этот раз они задержали 49-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала две бутылки коньяка. Сумма ущерба составила 1 077 рублей.

В настоящее время граждане переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.