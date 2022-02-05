Россиянка Наталья Непряева выиграла серебро на Олимпиаде в Пекине

12:52, 05 февраля 2022, ПАИ

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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в соревнованиях по скиатлону на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это первая медаль в копилке национальной сборной на зимних Олимпийских игр 2022 года.

Первое место с большим отрывом заняла норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию 15 километров за 44 минуты 13,7 секунды. Наталья Непряева финишировала на 30,2 секунды позже. Третье место заняла жительницы Австрии Тереза Штадлобер.

«Первая медаль на играх! Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне! Поздравляем!», – написал Олимпийский комитет России в Twitter.

Наталья Непряева является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 в скиатлоне и эстафете. В этом сезоне она оказалась первой российской спортсменкой, победившей в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Напомним, 4 февраля в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.