7 населённых пунктов Псковского района останутся без света из-за ремонта

15:03, 05 февраля 2022, ПАИ

Жители семи населённых пунктов Псковского района останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

7 февраля из-за расчистки просеки с 10:00 до 17:00 не будет электроэнергии в деревнях Рогово, Леоново и Шемякова.

В тот же день с 9:00 до 17:00 из-за замены трансформатора электроэнергии не будет в деревне Логозовичи.

С 9:30 до 17:30 электроэнергии из-за монтажа приборов учёта не будет в деревнях Тавлово и Ивановщина.

Жители деревни Верхолино с 9:30 до 12:30 останутся без электроэнергии из-за монтажа приборов учёта.