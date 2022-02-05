С 7 февраля в Псковской области заработает горячая линия по работе регионального портала записи к врачу

14:52, 05 февраля 2022, ПАИ

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С понедельника в Псковской области будет работать горячая линия по работе портала k-vrachu.pskov.ru. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Поговорить со специалистами можно будет по телефону: 8(8112) 20-11-26

Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям Псковской области отметил, что пока на портале «Госуслуги» велись технические работы, в регионе восстановили региональный сайт записи к врачу. «В целом, портал работает нормально, но ещё продолжается подключение отдельных медучреждений.

«Понадобится ещё пара недель до возвращения его полного функционала», – пояснил глава региона.