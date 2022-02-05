В Роспотребнадзоре отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19

15:19, 05 февраля 2022, ПАИ

Людям, контактировавшим с больными COVID-19, больше не придется уходить на самоизоляцию, следует из постановления главного санитарного врача России, опубликованного на портале правовой информации.

Постановление вступает в силу 6 февраля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что в случае с омикроном данные меры не имеют смысла. «Это особенность эпидемического процесса именно для омикрона. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс – при кори, при паротите», – пояснила Анна Попова.

Она отметила, что «если будет другой вариант штамма [коронавируса. – Ред.], то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика», ведь эта тактика связана со свойствами возбудителя».