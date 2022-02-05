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Общество

Умер режиссёр «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

Фото: «Ленфильм»

Российский режиссер, сценарист и заслуженный деятель искусств России Виктор Бутурлин скончался 5 февраля на 76-м году жизни, сообщили в «Ленфильме».

«Коллеги Виктора Батурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником. Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими»,  — говорится в сообщении.

Дебютной кинокартиной Виктора Бутурлина на «Ленфильме» стала музыкальная лента «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко, который скончался в прошлое воскресенье, 30 января. 

В «Ленфильме» отметили, что фильмы Виктора Бурурлина не раз были отмечены призами фестивалей и вниманием зрителей. Кроме того, пользуются успехом его сериалы «Время любить», «Алька», «Жить сначала» и «Дилер». В кинокомпании также отметили одну из последних работ режиссера, документальную картину «Одна на всех» о Великой Отечественной войне. Многим российским телезрителям он известен благодаря многосерийным детективам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

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