Соревнования по лыжным гонкам стартовали в Островском районе

17:26, 05 февраля 2022, ПАИ

​

Чемпионат и Первенство региона по лыжным гонкам стартовали сегодня в спортивно-оздоровительном центре «Юность» Островского района, сообщает корреспондент газеты «Островские вести».

В первый день спортсмены приняли участие в классической гонке на три, пять и десять километров. Самые юные спортсмены, 2008-2009 годов рождения, бежали дистанцию в три километра. Псковичи постарше соревновались на дистанциях 5 и 10 километров. В газете отметили, что самому старшему участнику соревнований – 67 лет.

Среди участников 82 спортсмена из Пскова, Острова, Великих Лук, Печор, Опочки, Порхова, Невеля, Великолукского и Псковского районов. Соревнования прошли без зрителей, представители команд могли участвовать в мандатной комиссии лишь при наличии действующего QR-кода.

Несмотря на погодные условия, все участники главного старта зимнего сезона успешно прошли свои дистанции, отметили в газете.