Выставка «Пушкин от А до Я» откроется в Пскове 10 февраля

17:48, 05 февраля 2022, ПАИ

Посвящённая Пушкину выставка откроется на набережной реки Великой в Пскове 10 февраля. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Продолжается подготовка ко дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этой части хочу отметить очень интересную уличную выставку «Пушкин от А до Я», которая готовится к открытию на набережной реки Великой. Всего будет выставлено более 30 художественных работ, на каждой из которых – буква алфавита и сам великий поэт», – рассказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что Александр Сергеевич на этих картинах не чопорный и строгий, а весёлый и беззаботный. «Помимо картин, на выставке можно узнать интересные факты из жизни поэта, которые помещены в виде коротких рассказов под каждой работой. Почему великий поэт так любил носить высокий чёрный цилиндр, редко употреблял слова с буквой «ф» и какую роль в его судьбе, возможно, сыграл заяц-беляк? Ответы на эти вопросы вы узнаете, если посетите выставку», – отметил губернатор.



Фото: Автор: Игорь Шаймарданов.



Фото: Автор: Игорь Шаймарданов.



Фото: Автор: Игорь Шаймарданов.



Фото: Автор: Игорь Шаймарданов.



Фото: Автор: Игорь Шаймарданов.



Фото: Автор: Игорь Шаймарданов.











Автор картин – Игорь Шаймарданов, член Союза художников и Союза театральных деятелей России. На данный момент работы, представленные на выставке, находятся в частном собрании Евгения Сафонова и Виталия Бухтоярова. Выставка будет находиться на набережной реки Великой с 10 по 20 февраля.

«Благодарю самого художника и владельцев картин, а также организаторов проекта, Театрально-концертную дирекцию Псковской области, за возможность показать интересные работы псковичам и гостям города», – написал Михаил Ведерников.