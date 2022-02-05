Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что перчатки больше не входят в перечень средств индивидуальной защиты от коронавируса, пишет ТАСС.

Отмечается, что соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров сохраняется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

05 февраля 2022

Кабмин выделит средства на оплату труда медиков, дистанционно консультирующих граждан с ковидом
05 февраля 2022

Австрия объявила вакцинацию от коронавируса обязательной до 2024 года
05 февраля 2022

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19
05 февраля 2022

Выставка «Пушкин от А до Я» откроется в Пскове 10 февраля
05 февраля 2022

Соревнования по лыжным гонкам стартовали в Островском районе
05 февраля 2022

Работы юных бежаницких художников отправили на конкурс в Чехию
05 февраля 2022

Умер режиссёр «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин
05 февраля 2022

В России зафиксировано более 177 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...