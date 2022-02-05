Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что перчатки больше не входят в перечень средств индивидуальной защиты от коронавируса, пишет ТАСС.
Отмечается, что соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров сохраняется.
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