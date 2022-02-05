Австрия объявила вакцинацию от коронавируса обязательной до 2024 года
Закон об обязательной вакцинации взрослого населения возрастом старше 18 лет от коронавируса вступил в силу в Австрии, пишет ТАСС. В пятницу он был подписан президентом республики и опубликован в бюллетене федеральных законов.
Отмечается, что Австрия стала одной из первых стран в Евросоюзе, где прививка от коронавируса теперь является обязательной как минимум до 31 января 2024 года.
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