Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Австрия объявила вакцинацию от коронавируса обязательной до 2024 года

Закон об обязательной вакцинации взрослого населения возрастом старше 18 лет от коронавируса вступил в силу в Австрии, пишет ТАСС. В пятницу он был подписан президентом республики и опубликован в бюллетене федеральных законов.

Отмечается, что Австрия стала одной из первых стран в Евросоюзе, где прививка от коронавируса теперь является обязательной как минимум до 31 января 2024 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

05 февраля 2022

Кабмин выделит средства на оплату труда медиков, дистанционно консультирующих граждан с ковидом
05 февраля 2022

Австрия объявила вакцинацию от коронавируса обязательной до 2024 года
05 февраля 2022

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19
05 февраля 2022

Выставка «Пушкин от А до Я» откроется в Пскове 10 февраля
05 февраля 2022

Соревнования по лыжным гонкам стартовали в Островском районе
05 февраля 2022

Работы юных бежаницких художников отправили на конкурс в Чехию
05 февраля 2022

Умер режиссёр «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин
05 февраля 2022

В России зафиксировано более 177 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...