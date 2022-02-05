Как самостоятельно снизить риск развития рака на 70%, рассказала специалист

19:26, 05 февраля 2022, ПАИ

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала, как на 70 % снизить риск развития онкологических заболеваний, пишет ТАСС.

По мнению специалиста, необходимо придерживаться главных правил: вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от курения и употребления алкоголя.

Она подчеркнула, что серьёзными факторами риска возникновения онкозаболеваний, которые приводят к очень большому спектру заболеваний, остаются курение и злоупотребление алкоголем.

Также Дроздова отметила, что ряд исследований показал, что онкологические заболевания может провоцировать употребление продуктов, не прошедших глубокую обработку. Особенно это касается мясных и колбасных изделий: они провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. В рацион лучше внести как можно больше овощей и фруктов. В сутки полезно употреблять до 400 граммов таких продуктов, добавила эксперт.

Кроме того, важно регулярно проходить диспансеризацию и медосмотры, заключила Дроздова.