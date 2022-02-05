В России могут продлить программу кешбэка за фитнес

19:42, 05 февраля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко предложила продлить для фитнес-центров срок подачи документов для включения их в специальный перечень в целях предоставления россиянам компенсации – налогового вычета за занятия физкультурой и спортом по итогам 2022 года, пишет ТАСС.

Для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом организация-поставщик услуг должна входить в специальный перечень и соответствовать следующим критериям: основным видом деятельности организации должны быть спорт и физическая культура, в штат должны входить работники со специальным профильным образованием, компания не должна быть включена в реестр недобросовестных поставщиков услуг и товаров.

Кусайко отметила, что считает указанный срок подачи документов на вычет необоснованно коротким, так как он не позволил большинству организаций и индивидуальных предпринимателей предоставить необходимый пакет документов.

Депутат предлагает исключить пункт об обязанности подачи пакета документов в течения месяца с даты вступления в силу соответствующего постановления правительства и дать организациям и индивидуальным предпринимателям срок до 1 сентября 2022 года.

Кусайко пояснила, что клиенты клубов, которые не успели за месяц со дня вступления в силу постановления войти в специальный перечень, не смогут воспользоваться налоговым вычетом за 2022 год. В случае переноса срока подачи документов на 1 сентября 2022 года клиенты фитнес-центров смогут в 2023 году подать заявление на налоговый вычет по итогам 2022 года, добавила депутат.