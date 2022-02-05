Эксперт назвал схожесть омикрона с сезонным подъёмом ОРВИ и гриппа

20:01, 05 февраля 2022, ПАИ

Характер эпидпроцесса при омикроне схож с сезонным подъёмом ОРВИ и гриппа, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишет РИА Новости.

По результатам наблюдений и проведённого исследования характер эпидемического процесса в связи с омикроном изменился, отметил Горелов. По полученным данным, стремительно растёт число заболевших, при этом течение болезни проходит с умеренной тяжестью, также отмечается высокая распространённость возбудителя в популяции среди здоровых лиц.

Эксперт заметил, что эта особенность и позволяет отказаться от изоляции контактных лиц и сконцентрировать усилия на работе с больными COVID-19.