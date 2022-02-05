Правительство РФ выделит средства на приобретение самолёта для оказания неотложной помощи

20:24, 05 февраля 2022, ПАИ

Правительство РФ направит Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) средства на приобретение в лизинг специализированного самолёта Sukhoi Superjet 100, предназначенного для оказания неотложной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что средства пойдут на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды самолёта до 2034 года. На эти цели ежегодно будет выделяться более 296 млн рублей.

Новый российский самолёт Sukhoi Superjet 100 имеет три модульных варианта медицинской комплектации и предназначен для эвакуации граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из труднодоступных мест и с территорий зарубежных государств.