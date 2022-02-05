Эксперт: Уровень антител можно будет не измерять, когда ковид превратится в сезонное заболевание
Уровень антител к коронавирусной инфекции можно будет не измерять, когда вирус превратится в сезонное заболевание, а прививаться от него станет необходимым раз в год. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.
Она отметила, что пока точно нельзя сказать, когда коронавирус превратится в сезонное респираторное заболевание.
Главврач подчеркнула, что ситуация зависит непосредственно от вакцинации, а не от количества переболевших. По её словам, коронавирус уже продемонстрировал, что иммунитет переболевших держится очень недолго даже у здоровых людей, не говоря уже о тех, у которых есть соматические и сопутствующие заболевания.
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Эксперт: Уровень антител можно будет не измерять, когда ковид превратится в сезонное заболевание
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